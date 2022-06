"Metà elettori 5S non vota candidati Pd. No ala Lega di lotta e di governo" (Di martedì 14 giugno 2022) "Grazie all'analisi dei flussi elettorali emerge che nel Centrosinistra c'è un serio problema di coalizione che non viene rispettata dagli elettori", spiega ad Affaritaliani.it Livio Gigliuto, vice-presidente dell'Istituto Piepoli e partner del consorzio Opinio. "Bucci a Genova è stato... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 14 giugno 2022) "Grazie all'analisi dei flussi elettorali emerge che nel Centrosinistra c'è un serio problema di coalizione che non viene rispettata dagli", spiega ad Affaritaliani.it Livio Gigliuto, vice-presidente dell'Istituto Piepoli e partner del consorzio Opinio. "Bucci a Genova è stato... Segui su affaritaliani.it

Elezioni in Piemonte: il Pd ha bisogno dei partiti piccoli, flop M5S, il centrodestra sorride Più della metà degli aventi diritto non si è recato alle urne, un dato che sta diventando ... Nel 2017 gli elettori di Asti avevano votato il M5S come primo partito, portando il loro candidato al ... 'Metà elettori M5S non vota candidati Pd. No alla Lega di lotta e di governo' A Verona circa il 40% degli elettori M5S non ha votato Tommasi ma ha scelto Sboarina o Tosi, così dicono i flussi. Stessa cosa a Palermo ove la maggioranza degli elettori M5S non ha votato Miceli, ... Prima Milano Ovest Più delladegli aventi diritto non si è recato alle urne, un dato che sta diventando ... Nel 2017 glidi Asti avevano votato il M5S come primo partito, portando il loro candidato al ...A Verona circa il 40% degliM5S non ha votato Tommasi ma ha scelto Sboarina o Tosi, così dicono i flussi. Stessa cosa a Palermo ove la maggioranza degliM5S non ha votato Miceli, ... Magnago al voto: alle urne meno della metà degli elettori