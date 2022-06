Mertens provoca ADL | ha chiesto il riacquisto del cartellino per 1 | 6mln

Pubblicità

ElvyAres : RT @gamonapoli: Ormai non mi provoca nessuna reazione neanche la notizia di Mertens, spero solo che Ospina e KK facciano lo stesso, la mia… - gamonapoli : Ormai non mi provoca nessuna reazione neanche la notizia di Mertens, spero solo che Ospina e KK facciano lo stesso,… -

Uno a zero la prima volta (rete di Insigne allo scadere), due a zero l'anno dopo (su ... Il Tweet di De Laurentiis ad Ancelottibufere Molti tifosi non possono fare a meno di ricordare, ...Politano 6: più vivace del compagno che sostituisce)6,5 : dei trequartisti schierati ... Zielinski 6 : per poco nonl'autogol di Bremer con un suo insidioso cross) Insigne 4,5 : nel ...Redazione 6 GIU 2022 13:13. Il calciatore belga, che appariva propenso a sconti sull'ingaggio, ora alza la voce tramite i suoi agenti: chiesti 4 milioni di euro più bonus a stagione. L'aria è tesa e, ...Paolo Del Genio, nel corso del suo intervento a Radio Goal, su Kiss Kiss, ha commentato la situazione legata al futuro di Dries Mertens.