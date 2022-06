Mertens e il Napoli | i motivi dell' addio

Pubblicità

claudioruss : Dries #Mertens in conferenza stampa dal Belgio: 'Il mio futuro ? Voglio la scelta giusta. Voglio trovare un bel clu… - SkySport : Napoli, Mertens: 'Pensavo di restare ma nessuno mi ha chiamato. Ora voglio un bel club' #SkySport #Napoli #Mertens - calciomercatoit : ????#Mertens: “Voglio solo fare una buona scelta, trovare una squadra forte. Pensavo di restare al #Napoli, non ho an… - NapoliCalciogol : Mertens parla del suo futuro: 'Pensavo di rimanere al Napoli. Voglio trovare un bel club' #Calciomercato… - MaryBoom21 : RT @angianna78: 'I campioni fuggono' A Napoli da 9 anni. Fuggono. #Mertens -

...la proposta di rinnovo inviata dagli avvocati di Stirr Associates al Calcio, e pochi giorni dopo il rifiuto di De Laurentiis alle condizioni prospettate e ritenute irricevibili, Dries...- È stato bello: però mentre nell'aria s'allunga mestamente l'eco dell' addio di, nelle immagini che s'accavallano spunta un velo di malinconia. La sensazione che fosse finita , come ...L’austriaco torna nei pensieri di Tiago Pinto Non si ferma il lavoro della dirigenza della Roma neppure per l’attacco. Si cerca un partner d’attacco per Abraham, per cui si continuano a rifiutare offe ...Dries Mertens saluta Napoli, non rinnova, è in partenza, lo ha detto dal ritiro della nazionale, e ora dovrà cercare una nuova squadra. Non mancano le pretendenti come scrive l'edizione odierna del ...