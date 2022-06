Mercato Milan – Previsto incontro tra la Roma e l’agente di Zaniolo (Di martedì 14 giugno 2022) Ci sarà in settimana un incontro tra la Roma e Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. Juventus e Milan interessate al classe 1999 Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 giugno 2022) Ci sarà in settimana untra lae Claudio Vigorelli, agente di Nicolò. Juventus einteressate al classe 1999

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan dopo #Florenzi vuole riscattare anche #Messias. Il punto sul mercato in entrata - tvdellosport : ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il legame tra #Ibra e il #Milan, il mercato della #Juve e #Nadal esclusivo - mmajernamarco : Stasera prevedo carne al fuoco per il mercato del Milan - Matteo71021942 : Ancora titolare con la nazionale maggiore olandese e stasera anche in gol con un colpo da predatore puro. E pensare… -