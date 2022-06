Mercato auto, in Campania nuovo e usato in caduta libera. Coppola (Aci): Varare subito nuovi incentivi (Di martedì 14 giugno 2022) In attesa degli effetti degli ecoincentivi partiti solo da tre settimane, il Mercato automobilistico campano continua a versare in uno stato di profonda sofferenza. Lo scorso mese, infatti, si è nuovamente registrata una flessione a due cifre sia nel comparto del nuovo che in quello dell’usato, ed una diminuzione ancora più consistente ha interessato le auto rottamate. Nel dettaglio, in Campania a maggio sono state iscritte, per la prima volta, nel Pubblico Registro automobilistico dell’Aci (Pra) 4.766 nuove vetture, pari ad una riduzione del 13,4% in confronto allo stesso mese del 2021. La diminuzione si è osservata in tutte le province campane, con la punta massima a Benevento (-23,7%) e quella minima a Salerno (-8,2%). Le prime iscrizioni a Napoli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) In attesa degli effetti degli ecopartiti solo da tre settimane, ilmobilistico campano continua a versare in uno stato di profonda sofferenza. Lo scorso mese, infatti, si è nuovamente registrata una flessione a due cifre sia nel comparto delche in quello dell’, ed una diminuzione ancora più consistente ha interessato lerottamate. Nel dettaglio, ina maggio sono state iscritte, per la prima volta, nel Pubblico Registromobilistico dell’Aci (Pra) 4.766 nuove vetture, pari ad una riduzione del 13,4% in confronto allo stesso mese del 2021. La diminuzione si è osservata in tutte le province campane, con la punta massima a Benevento (-23,7%) e quella minima a Salerno (-8,2%). Le prime iscrizioni a Napoli ...

