Meloni trionfa alle consultazioni e già si sente la leader di coalizione. Agli alleati consiglia di mollare Draghi (Di martedì 14 giugno 2022) Meloni trionfa alle consultazioni e già si sente la leader di coalizione. Dopo lo spoglio che ha visto Fratelli d’Italia imporsi sulla Lega anche nelle roccaforti del nord, la resa dei conti appare sempre più vicina. Ma Giorgia Meloni è stanca di attendere che inizi il processo di riorganizzazione del Centrodestra e, forte del risultato ottenuto al referendum, alza la voce e parla già come la leader della coalizione. “Queste elezioni sono un avviso ai naviganti: i cittadini vogliono un centrodestra non ondivago e chiaramente alternativo alla sinistra”, ha fatto sapere la leader di FdI. Con un Matteo Salvini in evidente difficoltà e che al momento non riesce a reagire, la Meloni è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 giugno 2022)e già siladi. Dopo lo spoglio che ha visto Fratelli d’Italia imporsi sulla Lega anche nelle roccaforti del nord, la resa dei conti appare sempre più vicina. Ma Giorgiaè stanca di attendere che inizi il processo di riorganizzazione del Centrodestra e, forte del risultato ottenuto al referendum, alza la voce e parla già come ladella. “Queste elezioni sono un avviso ai naviganti: i cittadini vogliono un centrodestra non ondivago e chiaramente alternativo alla sinistra”, ha fatto sapere ladi FdI. Con un Matteo Salvini in evidente difficoltà e che al momento non riesce a reagire, laè ...

