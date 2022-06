Meli (Comunità Emmaus): "Pregiudizi su Hiv non sono ancora spariti" (Di martedì 14 giugno 2022) Bergamo, 14 giu. (Adnkronos Salute) - "Il problema dello stigma riguardante l'Hiv è ancora attuale. Nonostante i passi avanti, le innovazioni terapeutiche, l'ostacolo principale spesso è legato alla comunicazione agli altri. L'Aids non è ancora una malattia che non si può dire serenamente agli altri senza temere di incappare in Pregiudizi e stigma". Così Paolo Meli, pedagogista dell'Associazione Comunità Emmaus di Chiuduno (Bergamo), a margine dell'inaugurazione del murale realizzato a Bergamo da Alessandro Conti, in arte Etsom. Un'opera larga 6 metri e alta 3, che vuole sensibilizzare sui problemi che resistono in materia di Hiv. "Bergamo - sottolinea Meli - punta molto sul coinvolgimento di giovani e ragazzi con azioni formative nelle scuole. Spesso chiediamo loro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Bergamo, 14 giu. (Adnkronos Salute) - "Il problema dello stigma riguardante l'Hiv èattuale. Nonostante i passi avanti, le innovazioni terapeutiche, l'ostacolo principale spesso è legato alla comunicazione agli altri. L'Aids non èuna malattia che non si può dire serenamente agli altri senza temere di incappare ine stigma". Così Paolo, pedagogista dell'Associazionedi Chiuduno (Bergamo), a margine dell'inaugurazione del murale realizzato a Bergamo da Alessandro Conti, in arte Etsom. Un'opera larga 6 metri e alta 3, che vuole sensibilizzare sui problemi che resistono in materia di Hiv. "Bergamo - sottolinea- punta molto sul coinvolgimento di giovani e ragazzi con azioni formative nelle scuole. Spesso chiediamo loro di ...

