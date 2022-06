Maxi aumento alle pensioni, tutte le informazioni utili: cosa accadrà nel 2023 (Di martedì 14 giugno 2022) La pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o temporanea corrisposta ad una persona fisica in base ad un rapporto giuridico con l’ente o la società che è obbligata a corrisponderla per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi. Per chi è in pensione l’importo mensile percepito cambierà nel 2023. Le pensioni, infatti, saranno soggette nel 2023 alla rivalutazione degli assegni in base al carovita e questo potrebbe portare a sostanziosi aumenti. Vediamo nel dettaglio che cosa potrebbe accadere.



Per ora un’eventuale riforma strutturale della previdenza pubblica non sembra essere nei piani del Governo italiano e questo porterebbe nel 2023 ad un cambiamento mensile dell’importo mensile percepito da tutti gli italiani già in pensione. Infatti, come riportato da ... Leggi su tvzap (Di martedì 14 giugno 2022) La pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o temporanea corrisposta ad una persona fisica in base ad un rapporto giuridico con l’ente o la società che è obbligata a corrisponderla per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi. Per chi è in pensione l’importo mensile percepito cambierà nel. Le, infatti, saranno soggette nelalla rivalutazione degli assegni in base al carovita e questo potrebbe portare a sostanziosi aumenti. Vediamo nel dettaglio chepotrebbe accadere.Per ora un’eventuale riforma strutturale della previdenza pubblica non sembra essere nei piani del Governo italiano e questo porterebbe nelad un cambiamento mensile dell’importo mensile percepito da tutti gli italiani già in pensione. Infatti, come riportato da ...

Pubblicità

JohnHard3 : RT @repubblica: I listini Ue chiudono in calo. Spread a 240 punti. Crescono i timori su un maxi-aumento dei tassi Fed - repubblica : I listini Ue chiudono in calo. Spread a 240 punti. Crescono i timori su un maxi-aumento dei tassi Fed - filippods68 : Le Borse di oggi, 14 giugno. I listini Ue tornano in rosso, risale lo spread: 250 punti. Crescono i timori su un ma… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Le Borse di oggi, 14 giugno. I mercati faticano a rimbalzare, crescono le puntate su un maxi-aumento dei tassi Fed [di Flav… - repubblica : Le Borse di oggi, 14 giugno. I mercati faticano a rimbalzare, crescono le puntate su un maxi-aumento dei tassi Fed… -