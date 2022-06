Matic Roma, UFFICIALE l’acquisto del serbo: il comunicato del club (Di martedì 14 giugno 2022) Nemanja Matic è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Arrivato anche il comunicato del club giallorosso Nemanja Matic è un giocatore della Roma, che lo ha ufficializzato tramite i propri canali di comunicazione. IL comunicato – «L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Nemanja Matic. Il 33enne arriva in giallorosso dopo 5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2023». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Nemanjaè ufficialmente un nuovo giocatore della. Arrivato anche ildelgiallorosso Nemanjaè un giocatore della, che lo ha ufficializzato tramite i propri canali di comunicazione. IL– «L’ASè lieta di annunciare l’ingaggio di Nemanja. Il 33enne arriva in giallorosso dopo 5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con ilfino al 30 giugno 2023». L'articolo proviene da Calcio News 24.

