Matic: 'Mourinho uno dei motivi per cui sono qui. La squadra ha un grande potenziale' (Di martedì 14 giugno 2022) Arrivo, visite mediche e firme: Nemanja Matic, dopo l'ufficialità, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore della Roma... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Arrivo, visite mediche e firme: Nemanja, dopo l'ufficialità, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore della Roma...

Pubblicità

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??Assalto a #DeLigt ??#Roma, #Matic è il tocco di classe di… - sportli26181512 : Matic: 'Mourinho uno dei motivi per cui sono qui. La squadra ha un grande potenziale': Arrivo, visite mediche e fir… - ilRomanistaweb : ??? Curcic (ex CT della Serbia): '#Matic è un giocatore che tutti vorrebbero' “Penso che il suo arrivo a #Roma sia u… - infoitsport : UFFICIALE - La Roma rinforza il centrocampo con Matic: 'Tutti conoscono Mourinho, sono felice' - g_iallorossi : 'Mourinho è un allenatore severo, ma è un vincente. E' uno dei motivi per cui sono qui. Ringrazio i tifosi per l'af… -