Master, corsi di specializzazione e aggiornamento professionale dei dipendenti: le agevolazioni per le aziende (Di martedì 14 giugno 2022) La necessità di una formazione professionale costante è fondamentale pressoché in ogni ambiente lavorativo, ma è pur vero che per un datore di lavoro investire in corsi di specializzazione e/o Master per i propri dipendenti può rappresentare un impegno non da poco in termini economici. Esistono però diverse agevolazioni che permettono alle imprese di limitare i costi aziendali relativi alla formazione del personale dipendente e non perdere così l'occasione di accrescere la competitività dell'azienda. Nel presente articolo proponiamo l'analisi di un settore particolarmente ampio e prolifico, quello della formazione nell'ambito di finanza e controllo di gestione. Andiamo dunque a presentare alcune agevolazioni fornite sia dallo Stato sia in ambito privato, portando come ...

