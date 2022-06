Massimiliano Allegri e il Psg si incontrano in un hotel 5 stelle a Montecarlo: summit di mercato o casualità? (Di martedì 14 giugno 2022) Che ci fanno l’allenatore della Juve e il nuovo responsabile dell’area tecnica del Paris Saint Germain insieme in un albergo a 5 stelle di Montecarlo? Massimiliano Allegri e Luis Campos (che ha da poco preso il posto del brasiliano Leonardo) sono immortalati in una foto che non ammette interpretazioni alternative e che è subito diventata virale sul web, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Lo scatto è datato oggi, martedì 14 giugno: q quanto pare l’incontro tra i due non era in programma, almeno stando a quanto fatto trapelare da ambienti torinesi, che parlano di faccia a faccia casuale e fortuito. Il tecnico juventino e il nuovo dirigente parigino, del resto, si conoscono da anni. Ma un faccia a faccia del genere, durante i giorni del calciomercato e con il Psg alla ricerca di un allenatore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Che ci fanno l’allenatore della Juve e il nuovo responsabile dell’area tecnica del Paris Saint Germain insieme in un albergo a 5die Luis Campos (che ha da poco preso il posto del brasiliano Leonardo) sono immortalati in una foto che non ammette interpretazioni alternative e che è subito diventata virale sul web, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Lo scatto è datato oggi, martedì 14 giugno: q quanto pare l’incontro tra i due non era in programma, almeno stando a quanto fatto trapelare da ambienti torinesi, che parlano di faccia a faccia casuale e fortuito. Il tecnico juventino e il nuovo dirigente parigino, del resto, si conoscono da anni. Ma un faccia a faccia del genere, durante i giorni del calcioe con il Psg alla ricerca di un allenatore ...

