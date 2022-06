Mascherine per gli esami di medie e maturità: il regolamento (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo mesi di polemiche, una decisione è stata presa: gli studenti che effettueranno gli esami di Stato, sia di terza media che di maturità, non avranno l’obbligo di indossare la mascherina e l’utilizzo del dispositivo sarà soltanto raccomandato. È quel che emerge dall’ultimo incontro che ha coinvolto il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Seguirà a breve la proposta ufficiale nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri, dal quale dovrebbe uscire un nuovo decreto valido per tutte le scuole. Raccomandate le Mascherine per gli esami di medie e maturità Se ne è discusso parecchio tra polemiche e botta e risposta ma, alla fine, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e gli altri presenti all’incontro di lunedì 13 giugno 2022 hanno ... Leggi su dilei (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo mesi di polemiche, una decisione è stata presa: gli studenti che effettueranno glidi Stato, sia di terza media che di, non avranno l’obbligo di indossare la mascherina e l’utilizzo del dispositivo sarà soltanto raccomandato. È quel che emerge dall’ultimo incontro che ha coinvolto il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Seguirà a breve la proposta ufficiale nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri, dal quale dovrebbe uscire un nuovo decreto valido per tutte le scuole. Raccomandate leper glidiSe ne è discusso parecchio tra polemiche e botta e risposta ma, alla fine, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e gli altri presenti all’incontro di lunedì 13 giugno 2022 hanno ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? PROF. BIZZARRI: 4ª DOSE? SERVIREBBE SOLO PER SMALTIRE LE SCORTE ?? “Le mascherine Ai seggi e a scuola seguono una… - borghi_claudio : Emergono altri particolari. Il nostro ricorso al TAR contro la circolare delle mascherine per votare è stato deposi… - AlexBazzaro : Le mascherine obbligatorie al seggio volute da Speranza e Lamorgese sono lo sponsor definitivo per andare a votare… - infoitinterno : Mascherine a scuola per gli esami, dietrofront del Governo: le nuove regole - ettoreb74 : @ShintoDaisuke @quinonsischerza E del resto non dimentichiamo che mi derise insultandomi per la faccenda del tizio… -