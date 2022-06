Mascherine | Costa | ' Possibile proroga dell' obbligo fino a settembre' Ecco dove

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Costa: 'Possibile proroga dell'uso delle mascherine sui mezzi, nelle Rsa e negli ospedali' #ANSA - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Costa: 'Possibile proroga dell'uso delle mascherine sui mezzi, nelle Rsa e negli ospedali' #ANSA - EffeBoccia : Il sottosegretario alla #salute #Costa: «Possibile la #proroga delle mascherine sui mezzi di trasporto dopo il 15 g… - blogLinkes : Costa,possibile proroga mascherine su mezzi,Rsa, ospedali - blogLinkes : Costa: possibile proroga delle mascherine sui mezzi, nelle Rsa e ospedali -

Così il sottosegretario alla Salute, Andrea, su Radio Capital sottolineando che si tratta 'pochissime restrizioni ancora'.alla maturità 'Passare da un obbligo ad una raccomandazione'...... iniziare la scuola in presenza e senza", ha commentato ancora. Cosa dicono gli esperti "È sperabile che la raccomandazione venga accolta e la mascherina sia indossata" durante gli ...Andrea Costa, su Radio Capital sottolineando che si tratta "pochissime restrizioni ancora". Per quanto rigurada invece gli esami di maturità, "passare da un obbligo ad una raccomandazione dell'uso ...Se ne discute in questi giorni in Italia: è possibile che l'obbligo delle mascherine anti Covid-19 sia prolungato fino alla fine di settembre, sui mezzi pubbl ...