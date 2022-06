Mascherine, Costa: ipotesi obbligo fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto (Di martedì 14 giugno 2022) Mascherine, ipotesi 30 settembre per i mezzi di trasporto Roma, 14 giugno 2022 - Mascherine contro il Covid , l'obbligo di indossarle potrebbe essere prorogato fino al 30 settembre su tutti i mezzi di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 giugno 2022)30per idiRoma, 14 giugno 2022 -contro il Covid , l'di indossarle potrebbe essere prorogatoal 30su tutti idi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Costa: 'Possibile proroga dell'uso delle mascherine sui mezzi, nelle Rsa e negli ospedali' #ANSA - SkyTG24 : #Covid19, Costa: 'Possibile proroga mascherine su mezzi, Rsa, ospedali fino a fine settembre' - StufaMarcia1 : RT @AlexBazzaro: Costa: “Possibile proroga delle mascherine sui mezzi di trasporto, in Rsa e ospedali” Massi continuiamo con ste cazzo di… - iacovettide : RT @dottorbarbieri: ?????? SI APPRENDE: MINISTERO DELLA SALUTE AL LAVORO PER PROROGA OBBLIGO #MASCHERINE SU TRASPORTI, OSPEDALI E RSA ALMENO F… - Brigante1959 : RT @AlexBazzaro: Costa: “Possibile proroga delle mascherine sui mezzi di trasporto, in Rsa e ospedali” Massi continuiamo con ste cazzo di… -