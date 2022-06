Mascherina: agli esami di terza media e di maturità è solo raccomandata (Di martedì 14 giugno 2022) Niente più obbligo di Mascherina per tutti gli studenti che si stanno preparando a sostenere gli esami di Stato, sia della terza media che della maturità. L’uso del dispositivo di protezione individuale però resta raccomandato. Vi raccomandiamo... maturità, il 22 giugno la prova di italiano: sette le tracce disponibili La notizia arriva dall‘incontro tra il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e quello della Salute, Roberto Speranza. Una riunione in cui si è parlato anche del prossimo anno scolastico, nella prospettiva di riaprire le scuole a settembre in presenza e in sicurezza. Presente anche il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico. Per ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 giugno 2022) Niente più obbligo diper tutti gli studenti che si stanno preparando a sostenere glidi Stato, sia dellache della. L’uso del dispositivo di protezione individuale però resta raccomandato. Vi raccomandiamo..., il 22 giugno la prova di italiano: sette le tracce disponibili La notizia arriva dall‘incontro tra il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e quello della Salute, Roberto Speranza. Una riunione in cui si è parlato anche del prossimo anno scolastico, nella prospettiva di riaprire le scuole a settembre in presenza e in sicurezza. Presente anche il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico. Per ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? MEGLIO TARDI CHE MAI????NIENTE MASCHERINA PER GLI ESAMI A SCUOLA ?? LIBERATI IN EXTREMIS GLI STUDENTI Agli esami di… - Agenzia_Ansa : FLASH | Agli Esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina,… - lello977 : RT @martinoloiacono: COVID: PREGLIASCO, 'MATURITA'? SÌ MASCHERINA AGLI SCRITTI PER SALVARE L'ORALE'. C’è sempre qualcosa da salvare - aletheia44 : @ilruttosovrano Follia non è portate la mascherina, che può essere sempre utile, ma sostenere una come Giorgia Melo… - SkyTG24 : Agli Esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la #mascherina, che ver… -