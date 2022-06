Mascalucia | trovato il corpo della piccola Elena La disperazione dei parenti sul luogo del ritrovamento presidiato dai Carabinieri video

(Di martedì 14 giugno 2022) E’ statoil cadavere diDel Pozzo, la bambina di cui la madre aveva denunciando il rapimento ieri. Il, secondo quanto si apprende, è stato possibile grazie alle “pressioni” esercitate “durante gli interrogatori” dagli investigatori. In mattinata la Scientifica era entrata nella villetta dove viveva con la madre per effettuare dei rilievi. La donna era poi uscita attorno alle 11 dall’abitazione, con la sua auto, accompagnata dai. Nelildeldalle forze dell’ordine e e ladei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le immagini dalla villetta della famiglia a, nel catanese, dove è stato ritrovato il corpo senza vita della piccola Elena Del Pozzo, la bambina scomparsa ieri ...Il cadavere della piccola Elena, che a luglio avrebbe compiuto 5 anni, è statoin un campo incolto, sulla via Turati, a, nel Catanese. La madre, che ha fatto trovare il cadavere e che è stata portata via dai carabinieri, abita in via Euclide che è il ...Sentiti i genitori e i familiari, continue ricerche e verifiche per scoprire chi abbia prelevato la piccola dall’auto della madre ...Sarebbe stata la madre a fare trovare il corpo della figlia di cui aveva denunciato ieri il sequestro da parte di tre uomini armati e incappucciati, subito dopo aver prelevato la figlia all'asilo. La ...