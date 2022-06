Martina Patti, chi è la mamma di Elena Del Pozzo: la gelosia il movente? (Di martedì 14 giugno 2022) Martina Patti è la mamma 23enne di Elena Del Pozzo, la bambina che a luglio avrebbe compiuto 5 anni, uccisa nella giornata di ieri. La giovane donna ha confessato della figlia avuta dal marito Alessandro Del Pozzo, 24 anni, dal quale era separata da qualche tempo. Martina Pattina, mamma di Elena Del Pozzo: rea confessa Alla frattura familiare sarebbe dovuto l’orrendo delitto della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni sparita nel nulla ieri. La mamma Martina Patti si era recata dai Carabinieri raccontando in lacrime un finto sequestro mai avvenuto. Dopo le “pressioni esercitate durante gli interrogatori” è ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 14 giugno 2022)è la23enne diDel, la bambina che a luglio avrebbe compiuto 5 anni, uccisa nella giornata di ieri. La giovane donna ha confessato della figlia avuta dal marito Alessandro Del, 24 anni, dal quale era separata da qualche tempo.na,diDel: rea confessa Alla frattura familiare sarebbe dovuto l’orrendo delitto della piccolaDel, la bambina di 5 anni sparita nel nulla ieri. Lasi era recata dai Carabinieri raccontando in lacrime un finto sequestro mai avvenuto. Dopo le “pressioni esercitate durante gli interrogatori” è ...

Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - rtl1025 : ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti del… - rtl1025 : ?? L'ha colpita più volte con un coltello da cucina e poi ha messo il corpo in dei sacchi neri, prima di nasconderlo… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio Elena Del Pozzo, i funerali mercoledì in Cattedrale a Catania