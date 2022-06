Marta Cavalli vince sul Mont Ventoux! Spettacolare trionfo in solitaria dopo Amstel e Freccia

(Di martedì 14 giugno 2022)ha vinto la prima edizione delVentoux Challenge, corsa ciclistica di un giorno che si snoda lungo un percorso di 100 km e con un dislivello complessivo di 2.763 metri.la partenza da Vaison-la-Romaine si affrontano il Col de la Madeleine e il Col de la Gabelle, per poi andare a scalare il miticoVentoux, una delle salite iconiche del Tour de France e del pedale in generale (22,3 km al 5% di pendenza media, ma ultimi 6 km al 7,8% e con l’insidia del vento). L’azzurra ha attaccato quando mancavano un paio di chilometri alla vetta ed è giunta insul traguardo, precedendo di 41 secondi la tedesca Clara Koppenburg (Cofidis Women Team) e di 55” la compagna di squadra Évita Muzic. Prestazione semplicemente rimarchevole da parte della 24enne, che ...

... Olivia Baril (Valcar - Travel & Service) e(FDJ) nella seconda e Liane Lippert (DSM) e ancoranella terza, per una classifica che ha visto la neerlandese precedere di 47 ...Marta Cavalli ha vinto la prima edizione del Mont Ventoux Challenge, corsa ciclistica di un giorno che si snoda lungo un percorso di 100 km e con un dislivello complessivo di 2.763 metri. Dopo la part ...Per la prima volta - in occasione del Mont Ventoux Denivelè Challenge - le donne saliranno sul Moloch della Provenza. Marta Cavalli: "Emozione ..."