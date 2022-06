Mark Cousins al Biografilm: “Amo i film di Alice Rohrwacher” (Di martedì 14 giugno 2022) Il regista britannico Mark Cousins ha presentato in anteprima italiana al Biografilm tre dei suoi progetti più recenti, in arrivo sulla piattaforma IWONDERFULL. Tra gli ospiti speciali dell'edizione 2022 del Biografilm, festival bolognese dedicato alle opere biografiche, c'era Mark Cousins, cineasta noto per i suoi documentari sul cinema. In occasione della kermesse ha presentato in anteprima italiana i suoi tre film più recenti, in arrivo sulla piattaforma IWONDERFULL: The Story of Looking, la sua opera più personale, sulla questione dello sguardo in occasione di un intervento chirurgico agli occhi (disponibile dal 14 giugno); The Storms of Jeremy Thomas, ritratto del grande produttore inglese girato durante una delle sue recenti ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) Il regista britannicoha presentato in anteprima italiana altre dei suoi progetti più recenti, in arrivo sulla piattaforma IWONDERFULL. Tra gli ospiti speciali dell'edizione 2022 del, festival bolognese dedicato alle opere biografiche, c'era, cineasta noto per i suoi documentari sul cinema. In occasione della kermesse ha presentato in anteprima italiana i suoi trepiù recenti, in arrivo sulla piattaforma IWONDERFULL: The Story of Looking, la sua opera più personale, sulla questione dello sguardo in occasione di un intervento chirurgico agli occhi (disponibile dal 14 giugno); The Storms of Jeremy Thomas, ritratto del grande produttore inglese girato durante una delle sue recenti ...

