Mark A. Lewis nuovo rettore dell’Università Gregoriana

(Di martedì 14 giugno 2022) Dal 1° settembre la Pontificia Universitàavrà un: padreAndrew. Ad annunciarlo alla comunità universitaria, in una lettera, è ilin carica padre Nuno da Silva Goncalves.nasce a Miami, in Florida (Usa), nel 1959. Nel 1980 è entrato nella Compagnia di Gesù ed è ordinato presbitero l’8 giugno 1991. Nel 1984 consegue la licenza in Filosofia alla St. Louis University (St. Louis, Missouri), e, nel 1991, la licenza in Teologia al Regis College di Toronto (Canada). Nel 1995 ha ottenuto il dottorato in Storia alla University of Toronto (Canada). L’incarico digli è affidato da Papa Francesco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.