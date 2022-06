Marco Damilano a Nembro: incontro sul cambiamento degli scenari politici (Di martedì 14 giugno 2022) Nembro. Marco Damilano arriva a Nembro. Il giornalista, già direttore dell’Espresso, sarà protagonista di un incontro sul cambiamento degli scenari politici: l’appuntamento è mercoledì 15 giugno alle 20.45 in piazza Libertà. L’iniziativa, a ingresso libero, rientra nella rassegna estiva Migliori di così, proposta all’interno del Festival delle rinascite. Damilano, giornalista e cronista parlamentare, è stato direttore del settimanale L’Espresso fino al marzo di quest’anno. Precedentemente ha scritto per la rivista Diario e il magazine Sette del Corriere della Sera. Ha vinto il premio Satira politica Forte dei Marmi (2014) e il Premio Internazionale Ischia come giornalista dell’anno per la carta stampata (2015). ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 giugno 2022)arriva a. Il giornalista, già direttore dell’Espresso, sarà protagonista di unsul: l’appuntamento è mercoledì 15 giugno alle 20.45 in piazza Libertà. L’iniziativa, a ingresso libero, rientra nella rassegna estiva Migliori di così, proposta all’interno del Festival delle rinascite., giornalista e cronista parlamentare, è stato direttore del settimanale L’Espresso fino al marzo di quest’anno. Precedentemente ha scritto per la rivista Diario e il magazine Sette del Corriere della Sera. Ha vinto il premio Satira politica Forte dei Marmi (2014) e il Premio Internazionale Ischia come giornalista dell’anno per la carta stampata (2015). ...

