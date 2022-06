Malattie rare | il progetto “Issiamo le vele” arriva in Senato | nel cuore delle istituzioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Si parla dicon il linguaggio “universale” del mare grazie all’iniziativa condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, Università Vanvitelli e Lega Navale. Roma, 14 giugno 2022 – Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanitàdella Repubblica, e con la partecipazione di Motore Sanità, questa mattina inè stato presentato nel corso di una conferenza stampa ille! Vento in poppa per la ricerca” #think, nato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la ricerca. Hanno organizzato illa Direzione Generale ...