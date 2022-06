Pubblicità

JacopoMariaBer1 : RT @SkyTG24: #Palermo, mafia: colpo al mandamento Santa Maria di Gesù, 24 arresti - OfMilanese : RT @LaStampa: Mafia, colpo al mandamento di Santa Maria di Gesù-Villagrazia: 24 arresti a Palermo - JacopoMariaBer1 : RT @LaStampa: Mafia, colpo al mandamento di Santa Maria di Gesù-Villagrazia: 24 arresti a Palermo - SkyTG24 : #Palermo, mafia: colpo al mandamento Santa Maria di Gesù, 24 arresti - LaStampa : Mafia, colpo al mandamento di Santa Maria di Gesù-Villagrazia: 24 arresti a Palermo -

Agenzia ANSA

Operazione antimafia in uno dei mandamenti storici di Cosa Nostra a Palermo, quello di Santa Maria di Gesù. I Carabinieri del Ros, con il supporto dei militari del comando provinciale di Palermo, del ...E stiamo attenti alla. È entrata in pieno nel gioco politico, e ha in mano più di quello che ... annichilendola con unfatale o tornando al modello Eltsin, e pagando per questo un prezzo ... Mafia: colpo al mandamento Santa Maria di Gesù, 24 arresti - Cronaca Operazione antimafia in uno dei mandamenti storici di Cosa Nostra a Palermo, quello di Santa Maria di Gesù. (ANSA) ...Colpo ai vertici della mafia palermitana, nel giorno in cui si conoscerà il nuovo sindaco della città. Torna in carcere Giuseppe Guttadauro, 70 anni, detto "il dottore", già primario dell'ospedale ...