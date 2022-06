Mafia | colpo a mandamento Santa Maria di Gesù-Villagrazia | 24 arresti a Palermo

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) –aldidi, a. I carabinieri del Ros, insieme ai militari del Comando provinciale di, del Nucleo Cinofili e del Nucleo Elicotteri, hanno dato esecuzione a 24 misure cautelari – 21 in carcere e tre ai domiciliari – per i reati di associazione mafiosa, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento fraudolento di valori. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Dda. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Dario Scaletta e Luisa Bettiol. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

