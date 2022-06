Madre e figlia uccise nel Modenese: il marito era stato denunciato già tre volte (Di martedì 14 giugno 2022) Gabriela Trandafir, uccisa a Cavazzona di Castelfranco Emilia insieme alla figlia Renata dal marito Salvatore Montefusco, aveva denunciato tre volte il suo killer. La prima, per maltrattamenti, a ... Leggi su leggo (Di martedì 14 giugno 2022) Gabriela Trandafir, uccisa a Cavazzona di Castelfranco Emilia insieme allaRenata dalSalvatore Montefusco, avevatreil suo killer. La prima, per maltrattamenti, a ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti del… - RaiNews : È stata la madre a fare trovare il corpo di Elena, la figlia di 5 anni, di cui aveva denunciato ieri il sequestro d… - fanpage : Perché Martina Patti ha ucciso #Elena Del Pozzo e poi ha inscenato il rapimento? E perché una madre arriva ad uccid… - Alberto45109828 : RT @Massaar5: MANDURIA, SUPERMERCATO MD, FAMIGLIA, PADRE , MADRE FIGLO (6) FIGLIA (3) TUTTI CON LA MASCHERINA, DISINFETTANO IL CARRELLO DA… - mendeiev : Siamo tutti a giudicare il gesto folle di questa madre, forse bisogna scovare più in profondità, la stretta sulla p… -