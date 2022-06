“Ma come ti permetti?”. Isola dei Famosi, scontro durissimo tra Lory Del Santo e Vladimir Luxuria (Di martedì 14 giugno 2022) Volano stracci tra Lory Del Santo e Vladimir Luxuria. come abbiamo già raccontato qua, durante la 23esima puntata dell’Isola dei Famosi ci sono stati dei problemi tecnici con il collegamento con l’Honduras (a. Causa di due tempeste potentissime). Per non perdere troppo tempo dunque, Ilary Blasi ha fatto entrare subito l’eliminata della scorsa puntata: Lory Del Santo. Una modifica di scaletta doverosa per non finire troppo tardi. Ed eccola che l’ex naufraga fa la sua entrata trionfale in studio e subito dopo essere scesa dalle scale è andata davanti a Vladimir Luxuria con il dito indice puntato. Un gesto che non piace molto all’opinionista che però è subito attaccata dalla nuova arrivata. Subito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Volano stracci traDelabbiamo già raccontato qua, durante la 23esima puntata dell’deici sono stati dei problemi tecnici con il collegamento con l’Honduras (a. Causa di due tempeste potentissime). Per non perdere troppo tempo dunque, Ilary Blasi ha fatto entrare subito l’eliminata della scorsa puntata:Del. Una modifica di scaletta doverosa per non finire troppo tardi. Ed eccola che l’ex naufraga fa la sua entrata trionfale in studio e subito dopo essere scesa dalle scale è andata davanti acon il dito indice puntato. Un gesto che non piace molto all’opinionista che però è subito attaccata dalla nuova arrivata. Subito ...

Pubblicità

Zar24003938 : @flaviezza ma come@ti permetti ?? - MassimoSilla_ : @marioadinolfi Fabio ha deciso cosa fare della sua vita. Ha deciso di non soffrire più inutilmente. Tu che vuoi? Ch… - itsme399 : @zingarella_a @OnceUponATeddy @ChiaraGaudino5 Sento la felicità di Ezio fin qui ?? Ma la domanda è: come ti permett… - emyp2109 : @twittopolis @flaviezza Come ti permetti?? - pandash05 : @Massimo65755300 Che cazxo di crimine che mi sale a leggere ste robe! Ma brutta stronza come ti permetti di giudica… -