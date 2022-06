“Ma che reality guardi?”: Vladimir Luxuria cosa dici? | Se lo lascia scappare in diretta (Di martedì 14 giugno 2022) Vladimir Luxuria ha dovuto difendersi dall’attacco in diretta davanti alle telecamere. Che cosa è accaduto all’opinionista? Vladimir Luxuria, opinionista all’Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)Vladimir Luxuria è precipitata dalle stelle alle stalle. Scopriamo insieme che cosa è successo all’amatissima opinionista del reality l’Isola dei Famosi su Canale 5. Ieri sera è andata finalmente in onda una nuova diretta dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno fatto scintille in studio come sempre e Roberto Cenci ha avuto il suo bel da fare con l’interruzione del segnale dall’Honduras. Una puntata molto scoppiettante insomma, ma per ... Leggi su direttanews (Di martedì 14 giugno 2022)ha dovuto difendersi dall’attacco indavanti alle telecamere. Cheè accaduto all’opinionista?, opinionista all’Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)è precipitata dalle stelle alle stalle. Scopriamo insieme cheè successo all’amatissima opinionista dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Ieri sera è andata finalmente in onda una nuovadell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, Nicola Savino ehanno fatto scintille in studio come sempre e Roberto Cenci ha avuto il suo bel da fare con l’interruzione del segnale dall’Honduras. Una puntata molto scoppiettante insomma, ma per ...

