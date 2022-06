M5s: Renzi, 'è sparito, non esiste più' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu (Adnkronos) - "Il Movimento 5 stelle non esiste più. Noi abbiamo più sindaci del 5 stelle. In questa sparizione sta tutto il godimento intellettuale di chi, come noi, ha combattuto a viso aperto quando loro brandivano il 40%. Non ci sono più. La lista Conte ha fatto meno dei 5 stelle, non è un valore aggiunto. Forse si inventerà qualcosa con Bersani, ma è sparito". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu (Adnkronos) - "Il Movimento 5 stelle nonpiù. Noi abbiamo più sindaci del 5 stelle. In questa sparizione sta tutto il godimento intellettuale di chi, come noi, ha combattuto a viso aperto quando loro brandivano il 40%. Non ci sono più. La lista Conte ha fatto meno dei 5 stelle, non è un valore aggiunto. Forse si inventerà qualcosa con Bersani, ma è". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda.

Pubblicità

dellorco85 : Favorevoli M5S e Pd, contraria Forza Italia. Al momento non una parola da Salvini, Meloni e Renzi, che generalmente… - GramsciAG : RT @LucillaMasini: Amministrative. Renzi deride il M5S, ma Italia Viva ha preso lo 0,1%. Come quelle che fanno le fighe nelle foto del prof… - RexInterPares : @La_manina__ In realtà il PD prende quel tot di voti indipendentemente dalle alleanze che fa: che vada da solo, con… - Black____7777 : Il futuro del M5S è andare da soli,con le alleanze perde smalto,i vecchi partiti sono zavorre,il M5S ha bisogno di… - LucillaMasini : Amministrative. Renzi deride il M5S, ma Italia Viva ha preso lo 0,1%. Come quelle che fanno le fighe nelle foto del… -