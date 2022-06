L’Ungheria umilia l’Inghilterra | la situazione del girone 3 con l’Italia

(Di martedì 14 giugno 2022) Nations League,e si mette al primo posto del3 dove è presente anche. Lavince contro, con un sonoro 0-4 in terra inglese, e vola in testa al3 della Nations League. La squadra di Marco Rossi approfitta della sonora sconfitta delcontro la Germania e scavalca proprio gli azzurri. Ladeldella squadra del Ct Mancini al momento è questa: Ungheria 7, Germania 6, Italia 5, Inghilterra 2. L'articolo proviene da Calcio News 24.

