L’Under 21 si prende gli Europei Poker all’Irlanda e qualificazione meritata | anche se in ritardo

(Di martedì 14 giugno 2022) Con una prova di forza autorevole l’Italia Under 21 schianta 4-1 l’Irlanda e si qualifica direttamente per la fase finale deglidi categoria in programma a giugno 2023. Ad Ascoli Piceno gli azzurrini dominano i pari età dell’Eire, secondi in classifica e qualificati per i playoff, in quello che era uno spareggio per il primo posto con due risultati su tre favorevoli ai ragazzi del ct Nicolato. Italia dominante per tutti i novanta minuti,se nella ripresa la stzza c’ha un po’ messo del suo. A ogni modo, arriva una vittoria fondamentale perché ci restituisce quanto tolto da errori e sfortuna nel cammino di dieci mesi di qualificazioni, ed ecco che per un anno possiamo pensare a come preparare al meglio la rassegna continentale: purtroppo senza partite ufficiali ma solo con amichevoli, nella speranza che i club ...