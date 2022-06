Luna Marì, il primo bagnetto fa impazzire i fan: “Somiglianza incredibile” (Di martedì 14 giugno 2022) “È tutta il papà, incredibile”. Una buona fetta di fan non ha dubbi: la piccola, figlia di due personaggi famosi, tra i più seguiti su Instagram, sarebbe il ritratto del padre. Qualcuno ha da ridire: “Ma non scherziamo, è identica alla madre”. C’è poi chi con ironia ha associato il primo piano della piccola ad un noto personaggio dei cartoon. “Titti”, la nemica amica di Gatto Silvestro, il commento di un utente. Insomma ce n’è per tutti i gusti.



Da che c’è Instagram ogni più piccolo dettaglio della propria vita privata finisce sui social: sono pochi i vip a vivere la quotidianità nel massimo riserbo. La maggior parte preferisce postare, condividere, commentare. In altre parole essere attivo, mantenere vivo e schietto il rapporto con i fan. È la linea scelta da Belen Rodriguez, tra i volti più ammirati sui social. Soltanto qualche ora fa la ... Leggi su tvzap (Di martedì 14 giugno 2022) “È tutta il papà,”. Una buona fetta di fan non ha dubbi: la piccola, figlia di due personaggi famosi, tra i più seguiti su Instagram, sarebbe il ritratto del padre. Qualcuno ha da ridire: “Ma non scherziamo, è identica alla madre”. C’è poi chi con ironia ha associato ilpiano della piccola ad un noto personaggio dei cartoon. “Titti”, la nemica amica di Gatto Silvestro, il commento di un utente. Insomma ce n’è per tutti i gusti.Da che c’è Instagram ogni più piccolo dettaglio della propria vita privata finisce sui social: sono pochi i vip a vivere la quotidianità nel massimo riserbo. La maggior parte preferisce postare, condividere, commentare. In altre parole essere attivo, mantenere vivo e schietto il rapporto con i fan. È la linea scelta da Belen Rodriguez, tra i volti più ammirati sui social. Soltanto qualche ora fa la ...

Pubblicità

infoitcultura : Belen Rodriguez, la somiglianza inaspettata di Luna Marì: «È uguale» - AnnamariaGalav2 : RT @giuccort: Il Cuore Suo è come la Valle degli Infiniti dove i monti non hanno cime, i Mari non hanno coste ed interminabile è l'amore pe… - giuccort : Il Cuore Suo è come la Valle degli Infiniti dove i monti non hanno cime, i Mari non hanno coste ed interminabile è… - infoitcultura : Belen Rodriguez, la somiglianza inaspettata di Luna Marì: «È uguale» - andreastoolbox : #Belen Rodriguez, la somiglianza inaspettata di Luna Marì: «È uguale» -