L' ultima foto di Elena | che cosa è successo prima del rapimento della bambina

Il caso di Elena Del Pozzo, la bimba rapita a Catania da un gruppo di uomini incappucciati, lascia senza parole un Paese intero e rimanda inevitabilmente alla scomparsa di Denise Pipitone. La piccola, quasi 5 anni, è stata sequestrata ieri pomeriggio verso le 15 dopo l'uscita dall'asilo a Piano Tremestieri, in provincia di Catania. Nello specifico sarebbe stata prelevata dall'auto della mamma da un gruppo di uomini incappucciati e armati. Adesso la Procura di Catania ha diffuso l'ultima foto della bambina prima del sequestro. Al momento del rapimento, Elena indossava una maglietta bianca a maniche corte e dei pantaloncini gialli. L'immagine non è affatto nitida. E' sfocata, ma è anche l'unica a disposizione delle forze

