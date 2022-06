Luis Suarez | ci risiamo | i procuratori offrono l’attaccante alla Juventus due anni dopo l’esame farsa

(Di martedì 14 giugno 2022), un’altra volta. Nell’estate del 2020 finì malissimo, con l’affare saltato e l’inchiesta sul” sostenuto daluruguaiano all’università di Perugia per ottenere la certificazione linguistica utile ad avere la cittadinanza italiana. Il Pistolero nel frattempo finì all’Atletico Madrid: un primo anno ancora da 21 gol, un secondo con più difficoltà e 13 reti segnate. Il suo contratto però è in scadenza a fine giungo ecerca quadra. Per questo i suoihanno pensato di bussare ancora una voltaporta dei bianconeri. Laricerca di un vice–Vlahovic e l’esperienza dipotrebbe fare molto comodo ad Allegri ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Due anni dopo l’esame-farsa di Perugia, Luis Suarez si offre alla Juve: i retroscena #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @FantaReporter: ?? #Breaking: secondo la #GazzettaDelloSport Luis #Suarez si sarebbe offerto nuovamente alla #Juventus come vice-#Vlahovi… - FantaReporter : ?? #Breaking: secondo la #GazzettaDelloSport Luis #Suarez si sarebbe offerto nuovamente alla #Juventus come vice-… - martijfc : luis suarez lo prendo ieri - LucaParry85 : Luis suarez aveva consigliato al direttore sportivo del barca darwin nunez ma gli dissero che era giovane -

Torna a circolare con forza in casa Juventus il nome di. Sembrano passati anni luce da quando il Pistolero, nell'estate del 2020, si presentava a Perugia per il famoso esame di italiano che provocò una bufera, prima di accasarsi fra le fila ..., sì, di nuovo lui. L'uruguaiano ha appena chiuso la sua esperienza biennale all'Atletico Madrid, ha 35 anni, è svincolato, e sta cercando una nuova sistemazione. Il nome del bomber torna ...L'attaccante uruguaiano è stato offerto dai suoi agenti alla Juventus, che per ora non sembra aver chiuso la porta.In questa turbolenta mattinata di calciomercato, la Gazzetta dello Sport lancia un’indiscrezione clamorosa. Secondo la Rosea, gli agenti del pistolero Luis Suarez lo avrebbero offerto ancora una volta ...