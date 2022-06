Lory Del Santo si scaglia contro Luxuria: battibecco a L’Isola dei Famosi (Di martedì 14 giugno 2022) Durante l’inizio dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ci sono stati dei problemi tecnici con il collegamento con l’Honduras (dove c’era una brutta tempesta). Per questo motivo ci sono state modifiche alla scaletta e Lory Del Santo è stata fatta entrare in studio prima del previsto. L’ex naufraga (che ha anche messo in stand by la sua relazione) subito dopo essere scesa dalle scale è andata davanti a Vladimir Luxuria con il dito indice puntato (qui il video). “Vengo subito da te e voglio dirti una cosa adesso. Partiamo dal fatto che io ti ho sempre ammirata. Per me sei una delle opinioniste più brave che ci sono in Italia. Devo dire che sei sveglia, intelligente, furba e tutto. Però devo dire che molte cose che hai detto di me in questi mesi non corrispondono alla verità. Non corrispondono ... Leggi su biccy (Di martedì 14 giugno 2022) Durante l’inizio dell’ultima puntata dedeici sono stati dei problemi tecnici con il collegamento con l’Honduras (dove c’era una brutta tempesta). Per questo motivo ci sono state modifiche alla scaletta eDelè stata fatta entrare in studio prima del previsto. L’ex naufraga (che ha anche messo in stand by la sua relazione) subito dopo essere scesa dalle scale è andata davanti a Vladimircon il dito indice puntato (qui il video). “Vengo subito da te e voglio dirti una cosa adesso. Partiamo dal fatto che io ti ho sempre ammirata. Per me sei una delle opinioniste più brave che ci sono in Italia. Devo dire che sei sveglia, intelligente, furba e tutto. Però devo dire che molte cose che hai detto di me in questi mesi non corrispondono alla verità. Non corrispondono ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nessuno: Proprio nessuno: Lory Del Santo dopo averne dette di tutti i colori a Marco: 'E comunque sei fotogenico, non sei male' #Isola - PrimeVideoIT : Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo #LoryDelSanto ?? E da oggi voglio seguire le sue ombre - StraNotizie : Lory Del Santo si scaglia contro Luxuria: battibecco a L’Isola dei Famosi - vilponti : Rimane il fatto che chiunque andrà in finale con Nicolas 4 dei protagonisti assoluti del programma ( Alessandro Gu… - 84Tex : RT @videop0liedrico: Lory del Santo: se tu non chiederai scusa a tutta l'Italia per questo errore gravissimo che hai commesso...a me sai co… -