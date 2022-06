Lory Del Santo molla Cucolo per colpa dell’Isola dei Famosi: «Te ne torni a casa dalla tua famiglia. Hai scelto il gioco e hai abbandonato me» (Di martedì 14 giugno 2022) Lory vs Cucolo - Isola dei Famosi Oltre al danno, la beffa. Dopo aver lasciato forzatamente l’Isola dei Famosi 2022 in seguito a dei calcoli alla colecisti che ad oggi non gli hanno permesso di ritornare in Italia, Marco Cucolo ha dovuto sorbirsi l’ira della fidanzata Lory Del Santo, che ha deciso di mettere in standby la loro duratura storia d’amore. C0me preannunciato da un video registrato in Honduras nel residence degli eliminati, Lory ha deciso di ‘lasciare’ Cucolo (“te ne torni a casa dalla tua famiglia, te ne stai lì e ti chiarisci le idee“), reo di non averla difesa durante il soggiorno in Honduras dalle feroci critiche degli altri naufraghi, che l’hanno più ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 giugno 2022)vs- Isola deiOltre al danno, la beffa. Dopo aver lasciato forzatamente l’Isola dei2022 in seguito a dei calcoli alla colecisti che ad oggi non gli hanno permesso di ritornare in Italia, Marcoha dovuto sorbirsi l’ira della fidanzataDel, che ha deciso di mettere in standby la loro duratura storia d’amore. C0me preannunciato da un video registrato in Honduras nel residence degli eliminati,ha deciso di ‘lasciare’(“te netua, te ne stai lì e ti chiarisci le idee“), reo di non averla difesa durante il soggiorno in Honduras dalle feroci critiche degli altri naufraghi, che l’hanno più ...

