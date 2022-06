Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta: “Scordati di venire a casa” (Di martedì 14 giugno 2022) Sebbene eliminata ad un passo dalle ultime puntate Lory Del Santo è stata una grande protagonista dell’Isola dei Famosi 16. Ha rappresentato per il gruppo l’antagonista, quella sulla quale si sono concentrate tutte le accuse e che ha saputo reggere il ruolo per tre mesi. Ma c’è qualcosa che invece pare non abbia retto al reality di Canale 5: è il suo rapporto con il fidanzato Marco Cucolo, che ieri è arrivato ad un amaro epilogo durante la ventitreesima puntata. Scopriamo che cosa è successo. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 2022 Lory Del Santo chiude con Marco Cucolo: “Hai sbagliato e adesso torni a casa dalla tua famiglia, stai lì e ti chiarisci le idee“ Lory Del Santo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 giugno 2022) Sebbene eliminata ad un passo dalle ultime puntateDelè stata una grande protagonista dell’Isola dei Famosi 16. Ha rappresentato per il gruppo l’antagonista, quella sulla quale si sono concentrate tutte le accuse e che ha saputo reggere il ruolo per tre mesi. Ma c’è qualcosa che invece pare non abbia retto al reality di Canale 5: è il suo rapporto con il fidanzato, che ieri è arrivato ad un amaro epilogo durante la ventitreesima puntata. Scopriamo che cosa è successo. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 2022Delchiude con: “Hai sbagliato e adesso torni adalla tua famiglia, stai lì e ti chiarisci le idee“Del...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nessuno: Proprio nessuno: Lory Del Santo dopo averne dette di tutti i colori a Marco: 'E comunque sei fotogenico, non sei male' #Isola - PrimeVideoIT : Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo #LoryDelSanto ?? E da oggi voglio seguire le sue ombre - tuttopuntotv : Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta: “Scordati di venire a casa” #isola #IsoladeiFamosi #LoryDelSanto… - albigei : RT @Valisi__: MA IL CAOS CHE C'È IN STUDIO STASERA LA SCALETTA LETTERALMENTE ANDATA A FARSI FOTTERE LORY DEL SANTO SCESA A CASO E LIQUIDATA… - blogtivvu : “Ero infelice”: Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in tv dopo 9 anni #isola -