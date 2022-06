Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta: ha fatto “un errore gravissimo” all’Isola dei famosi (Di martedì 14 giugno 2022) Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta, all’Isola dei famosi. Una crisi, questa tra i due ormai ex naufraghi, che era stata anticipata sui canali social del reality poco prima della 23esima diretta. L’attrice e regista è stata eliminata la scorsa settimana, mentre il suo compagno ha dovuto ritirarsi per motivi di salute. Insieme da quasi 10 anni, Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno attraversato un momento difficile negli ultimi giorni in cui erano entrambi in gioco all’Isola. E quando si sono rivisti nel resort in Honduras, prima che lei partisse per l’Italia, hanno avuto un faccia a faccia poi mostrato durante la diretta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022)Delindei. Una crisi, questa tra i due ormai ex naufraghi, che era stata anticipata sui canali social del reality poco prima della 23esima. L’attrice e regista è stata eliminata la scorsa settimana, mentre il suo compagno ha dovuto ritirarsi per motivi di salute. Insieme da quasi 10 anni,Delhanno attraversato un momento difficile negli ultimi giorni in cui erano entrambi in gioco. E quando si sono rivisti nel resort in Honduras, prima che lei partisse per l’Italia, hanno avuto un faccia a faccia poi mostrato durante ladi ...

