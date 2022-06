Lory Del Santo e Marco Cucolo in crisi perchè … (Di martedì 14 giugno 2022) E’ delle ultime ore la notizia secondo la quale i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi ovvero Lory Del Santo e Marco Cucolo starebbero attraversando un momento di profonda crisi. Il motivo sarebbe legato al mancato appoggio mostrato da Cucolo alla compagna durante le settimane trascorse in Honduras. Quella che lega Marco Cucolo e Lory Del Santo è una lunga storia d’amore che dura da oltre 9 anni. I due di recente hanno condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi. E proprio tale esperienza sembrerebbe aver inclinato il loro rapporto, ma come mai? Facciamo un po’ di chiarezza. Lory Del Santo e Marco Cucolo in crisi dopo L’isola ... Leggi su baritalianews (Di martedì 14 giugno 2022) E’ delle ultime ore la notizia secondo la quale i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi ovveroDelstarebbero attraversando un momento di profonda. Il motivo sarebbe legato al mancato appoggio mostrato daalla compagna durante le settimane trascorse in Honduras. Quella che legaDelè una lunga storia d’amore che dura da oltre 9 anni. I due di recente hanno condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi. E proprio tale esperienza sembrerebbe aver inclinato il loro rapporto, ma come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.Delindopo L’isola ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nessuno: Proprio nessuno: Lory Del Santo dopo averne dette di tutti i colori a Marco: 'E comunque sei fotogenico, non sei male' #Isola - PrimeVideoIT : Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo #LoryDelSanto ?? E da oggi voglio seguire le sue ombre - iceTeaSince1856 : RT @CosaInTendenza: In Italia alle 22:27 si twitta di 1 #Adinolfi - 1.513 2 #SubasioMusicClub - 1.232 3 #quandoTi - 442 4 Ventotene - 2.709… - capitanjall : RT @_marydeluca: Lory Del Santo che si impossessa di Pierpaolo Spollon - zazoomblog : Lory Del Santo molla Cucolo per colpa dell’Isola dei Famosi: «Te ne torni a casa dalla tua famiglia. Hai scelto il… -