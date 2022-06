Lory Del Santo commenta la polemica social e si difende dalle critiche

Leggi su novella2000

(Di martedì 14 giugno 2022)DelsiNonostante l’eliminazione ieri sera in puntata a L’Isola dei FamosiDelè stata grande protagonista. E non solo per il faccia a faccia con Vladimir Luxuria e il confronto con Marco Cucolo. Ma anche per una recenteche l’ha coinvolta. Nei giorni scorsi sul L'articolo proviene da Novella 2000.