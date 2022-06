(Di martedì 14 giugno 2022) (Milano, 14/06/22) - Milano, 14.06.2022 – Secondo uno studio condotto dalla Commissione Europea emerge un dato significativo: il 60% degli europei ha una visione pessimistica del futuro a due anni dall'inizioa pandemia. Una percentuale questa che fotografa un “sentiment” a dir poco preoccupante, enfatizzato ancor di più dalla recente guerra tra Russia e Ucraina. Per tutti coloro che sentono di aver dato tantissimo alla vita ma che avvertono, allo stesso tempo, di non averne ancora raccolto i frutti nonostante gli sforzi e le energie profuse, esce oggi il libro di“I. Le 27 Lettere'Eroe Per Ascoltarsi E RealizzareIlRitrovando Prosperità, Gioia e ...

Pubblicità

LocalPage3 : Lorenzo Napolitano, I Talenti Dell’Anima: il Bestseller su come esprimere tutto il proprio potenziale… - brunoeditore : Esce oggi il #libro di Lorenzo Napolitano (@raziofollia) “I TALENTI DELL’ANIMA. Le 27 Lettere Dell’Eroe Per Ascolta… -

Agenzia ANSA

... Giuseppe Fonseca, Renata De, Maria Rosaria De Matteo, Rosa Angela Luiso, Nino Daniele, Luigi, Alessandro Fucito, Maria Filippone e i ragazzi dell'I. C. Madre Claudia Russo ...... Manuel Di Bari, Tiziano Di Francesco, Danilo Di Giovannantonio, Gianluca Di Giuseppe, Simone Di Giuseppe, Luca Fael, Luca Fazzini, Christian Marcacci, Antonio Menaguale,Modesti, ... Lorenzo Napolitano lancia “I Talenti Dell'Anima”: subito Bestseller - Cultura Per tutti coloro che sentono di aver dato tantissimo alla vita ma che avvertono, allo stesso tempo, di non averne ancora raccolto i frutti nonostante gli sforzi e le energie profuse, esce oggi il ...I ragazzi dell’Under 14 dell’Invicta Volley vincono con un turno d’anticipo la coppa "San Ranieri" del Basso Tirreno battendo per 3 set a 0 il Calci. Partita a senso unico per i ragazzi di Pellegrino ...