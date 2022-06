Lo studio, intelligenza artificiale per diagnosi retinopatia diabetica (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - La retinopatia diabetica è un'importante complicanza del diabete, che riguarda il 30% delle persone con la malattia e che, se non diagnosticata tempestivamente, può causare gravi danni alla vista, fino alla cecità. Fortunatamente l'intelligenza artificiale permette uno screening rapido, individuando precocemente i pazienti che necessitano di un approfondimento da parte dell'oculista. La conferma arriva dai dati di uno studio che dimostrano l'accurata sensibilità di un algoritmo nel rilevare i casi lievi e moderati, con rilevante specificità. Lo studio osservazionale, condotto sui primi 85 pazienti della popolazione seguita presso gli ambulatori diabetologici della Asl Torino 5, e da poco pubblicato su 'Diabetes & Obesity International Journal', ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Laè un'importante complicanza del diabete, che riguarda il 30% delle persone con la malattia e che, se non diagnosticata tempestivamente, può causare gravi danni alla vista, fino alla cecità. Fortunatamente l'permette uno screening rapido, individuando precocemente i pazienti che necessitano di un approfondimento da parte dell'oculista. La conferma arriva dai dati di unoche dimostrano l'accurata sensibilità di un algoritmo nel rilevare i casi lievi e moderati, con rilevante specificità. Loosservazionale, condotto sui primi 85 pazienti della popolazione seguita presso gli ambulatori diabetologici della Asl Torino 5, e da poco pubblicato su 'Diabetes & Obesity International Journal', ...

