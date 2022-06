LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 16-24, Finale basket 2022 in DIRETTA: grande partenza degli ospiti nel primo quarto (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-24 Gran appoggio al vetro di Shields. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – Milano: Hall 6; Bologna: Teodosic 6 16-24 WEEMS! Servito da Pajola, trova il canestro appoggiato al vetro che chiude il primo quarto, ottima partenza Virtus! 16-22 Coppia di liberi per Sampson che fa 2/2. 16-20 Shengelia sfrutta il mismatch con Datome, sono due punti! Ultimo minuto del quarto. 16-18 Appoggio di Biligha. 14-18 Ancora Teodosic dall’arco! Che partenza per lui! 14-15 La risposta di Garnt! 3’20” a fine primo quarto. 11-15 Teodosic piazza la prima tripla della serata! 11-12 2/2 Hall. Hall prova a infilarsi nella difesa contro i lunghi ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-24 Gran appoggio al vetro di Shields. Inizia il secondo. TOP SCORER –: Hall 6;: Teodosic 6 16-24 WEEMS! Servito da Pajola, trova il canestro appoggiato al vetro che chiude il, ottima! 16-22 Coppia di liberi per Sampson che fa 2/2. 16-20 Shengelia sfrutta il mismatch con Datome, sono due punti! Ultimo minuto del. 16-18 Appoggio di Biligha. 14-18 Ancora Teodosic dall’arco! Cheper lui! 14-15 La risposta di Garnt! 3’20” a fine. 11-15 Teodosic piazza la prima tripla della serata! 11-12 2/2 Hall. Hall prova a infilarsi nella difesa contro i lunghi ...

