LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 0-0, Finale basket 2022 in DIRETTA: comincia gara-4! (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-8 Rimbalzo in attacco e appoggio facile per Jaiteh. 9-6 Hall DIRETTAmente dalla rimessa buca la difesa bolognese e appoggia al vetro. 7-6 Penetra e appoggia al vetro Belinelli, 3’40” trascorsi. 7-4 Arriva anche il primo canestro di Hall, in penetrazione e contro Jaiteh. Shields parte dal lato sinistro contro Weems, cercando l’appoggio e guadagnando fallo. 5-4 Gran ribaltamento per Weems, che piazza un tiro che non è da tre solo per il proverbiale piede. 5-2 Tripla frontale di Rodriguez dal rimbalzo in attacco. 2-2 Palla che arriva dentro a Jaiteh, il quale appoggia al vetro. 2-0 Hines a segno libero dalla zona della lunetta. Si alza la palla a due ed il primo possesso è bolognese. 20:30 Terna arbitrale: Ryzhyk Rossi Baldini. 20:30 QUINTETTI – Milano: Rodriguez Shields Datome ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-8 Rimbalzo in attacco e appoggio facile per Jaiteh. 9-6 Hallmente dalla rimessa buca la difesa bolognese e appoggia al vetro. 7-6 Penetra e appoggia al vetro Belinelli, 3’40” trascorsi. 7-4 Arriva anche il primo canestro di Hall, in penetrazione e contro Jaiteh. Shields parte dal lato sinistro contro Weems, cercando l’appoggio e guadagnando fallo. 5-4 Gran ribaltamento per Weems, che piazza un tiro che non è da tre solo per il proverbiale piede. 5-2 Tripla frontale di Rodriguez dal rimbalzo in attacco. 2-2 Palla che arriva dentro a Jaiteh, il quale appoggia al vetro. 2-0 Hines a segno libero dalla zona della lunetta. Si alza la palla a due ed il primo possesso è bolognese. 20:30 Terna arbitrale: Ryzhyk Rossi Baldini. 20:30 QUINTETTI –: Rodriguez Shields Datome ...

