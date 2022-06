LIVE Italia-Serbia volley femminile, Nations League in DIRETTA: torna Paola Egonu, assente Boskovic (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati del volley, buonasera e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, quinto match delle azzurre nella volleyball Nations League 2022! Dopo aver terminato il primo appuntamento con due vittorie ed altrettante sconfitte, la Nazionale sarà protagonista a Brasilie per altri quattro spettacolari incontri. Si parte subito con i fuochi d’artificio, si parte con l’eterna sfida tra Italia e Serbia, due nazionali che negli ultimi anni si sono incontrate sui palcoscenici più importanti del panorama internazionale. Per l’occasione il CT Davide Mazzanti potrà avere a disposizione quasi tutte le ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati del, buonasera e benvenute/i alladi, quinto match delle azzurre nellaball2022! Dopo aver terminato il primo appuntamento con due vittorie ed altrettante sconfitte, la Nazionale sarà protagonista a Brasilie per altri quattro spettacolari incontri. Si parte subito con i fuochi d’artificio, si parte con l’eterna sfida tra, due nazionali che negli ultimi anni si sono incontrate sui palcoscenici più importanti del panorama internazionale. Per l’occasione il CT Davide Mazzanti potrà avere a disposizione quasi tutte le ...

Pubblicità

startup_italia : 'La misurazione è uno strumento imprescindibile. I mondi ascrivibili al branded entertainment richiedono talvolta c… - SkySport : Nations League, l'Italia torna in campo con la Serbia. Stanotte LIVE su Sky #SkySport #Volley #NationsLeague - blab_live : ?? Difficile trasferta tedesca per gli #Azzurri, ma #Mancini è fiducioso ?? Quanti margini di miglioramento per quest… - puntotweet : Binance Italia: LIVE con community manager e Vittorio Sgarbi - infoitsport : LIVE Giro d'Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: si va da Chiuro a Ravenna, arrivo in volata? -