LIVE Italia-Irlanda U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: sfida decisiva, serve un punto per timbrare il pass (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Irlanda U21, serve un punto per la qualificazione. Nicolato è vicino alla qualificazione ma serve una prova di forza nello scontro diretto. Senza Carnesecchi infortunato, Plizzari sarà il portiere titolare. Terzino destro Cambiaso mentre a sinistra Parisi. Okoli e Viti nel mezzo come difensori centrali. Mediana a tre con Ricci, Rovella e Miretti. Attaccanti Colombo e Vignato accanto a Pellegri unica punta. L’Irlanda si gioca tutto, deve solamente vincere per superare l’Italia nella testa del girone. Partita: Italia-Irlanda Under 21Evento: qualificazione ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale diU21,unper la qualificazione. Nicolato è vicino alla qualificazione mauna prova di forza nello scontro diretto. Senza Carnesecchi infortunato, Plizzari sarà il portiere titolare. Terzino destro Cambiaso mentre a sinistra Parisi. Okoli e Viti nel mezzo come difensori centrali. Mediana a tre con Ricci, Rovella e Miretti. Attaccanti Colombo e Vignato accanto a Pellegri unica punta. L’si gioca tutto, deve solamente vincere per superare l’nella testa del girone. Partita:Under 21Evento: qualificazione ...

Pubblicità

XFactor_Italia : ?? Vi aspettiamo per fare casino ai Bootcamp di #XF2022! ?? Il 25 e il 26 giugno partecipa come pubblico e assisti Li… - bot_naps : Il famoso frocio di Pongo ha subito 7 rigori nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - bot_naps : Il famoso frocio di Kami ha quittato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - Emergenza24 : [14.06-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - heyjude_90 : @GgvfLucien @EmaEuropeo @MagisterZatta @ProfBalernero Comunque San Donato è l’unico comune in Italia che non ha un… -