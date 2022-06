LIVE Italia-Irlanda U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: Nicolato sceglie un modulo conservativo (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 Ecco le formazioni ufficiali: Italia (3-5-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti, Parisi; Cambiaso, Ricci, Rovella, Bove; Pellegri, Cambiaghi. All.: Nicolato Irlanda (4-4-2): Maher; O’Connor, Cashin, McGuinness, Bagan; Smallbone,, Coventry, Kilkenny, Wright; Kerrigan, Ferguson. All. Crawford 17.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Irlanda U21, scontro diretto per la qualificazione all’Europeo di categoria. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Irlanda U21, serve un punto per la qualificazione. Nicolato è vicino alla qualificazione ma serve una prova di forza nello ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.05 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti, Parisi; Cambiaso, Ricci, Rovella, Bove; Pellegri, Cambiaghi. All.:(4-4-2): Maher; O’Connor, Cashin, McGuinness, Bagan; Smallbone,, Coventry, Kilkenny, Wright; Kerrigan, Ferguson. All. Crawford 17.00 Buon pomeriggio e benvenuti alladiU21, scontro diretto per la qualificazione all’Europeo di categoria. Buonasera e benvenuti allatestuale diU21, serve un punto per la qualificazione.è vicino alla qualificazione ma serve una prova di forza nello ...

