LIVE Italia-Irlanda 2-0 U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Italia che domina senza sforzarsi più di tanto contro un’Irlanda che non si è mai resa realmente pericolosa. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo, Italia-Irlanda 2-0 U21. 43? Cambiaghi a giro sfiora la traversa. 41? Italia che continua nel giro palla. 39? Irlanda completamente fuori fase. 37? Sempre in avanti la formazione di Nicolato. 35? Italia che sta dimostrando un bellissimo atteggiamento in campo, molto attenta. 33? Gooooooooooooool, Cambiaghiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, bellissimo tiro dell’attaccante Italiano che trova l’interno dei pali dalla distanza, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20che domina senza sforzarsi più di tanto contro un’che non si è mai resa realmente pericolosa. A tra poco per il secondo45?iltempo,2-0 U21. 43? Cambiaghi a giro sfiora la traversa. 41?che continua nel giro palla. 39?completamente fuori fase. 37? Sempre in avanti la formazione di Nicolato. 35?che sta dimostrando un bellissimo atteggiamento in campo, molto attenta. 33? Gooooooooooooool, Cambiaghiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, bellissimo tiro dell’attaccanteno che trova l’interno dei pali dalla distanza, ...

Pubblicità

XFactor_Italia : ?? Vi aspettiamo per fare casino ai Bootcamp di #XF2022! ?? Il 25 e il 26 giugno partecipa come pubblico e assisti Li… - JJack_148 : RT @itVALORANT: Solo un match separa @YutoruEsports e @mkersofficial dal titolo di campioni d'Italia #agentsseries ??LIVE NOW ??https://t.c… - slimo0_ : RT @itVALORANT: Solo un match separa @YutoruEsports e @mkersofficial dal titolo di campioni d'Italia #agentsseries ??LIVE NOW ??https://t.c… - AgentsRangeIT : RT @itVALORANT: Solo un match separa @YutoruEsports e @mkersofficial dal titolo di campioni d'Italia #agentsseries ??LIVE NOW ??https://t.c… - AithusaHere : RT @itVALORANT: Solo un match separa @YutoruEsports e @mkersofficial dal titolo di campioni d'Italia #agentsseries ??LIVE NOW ??https://t.c… -