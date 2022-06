LIVE Italia-Irlanda 0-0 U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: Rovella manda una punizione sulla barriera (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Cambiaso mette sul secondo palo, Rovella non arriva all’impatto con il pallone. 11? Irlanda che alza il ritmo di gioco, l’Italia che può gestire più tranquillamente. 9? punizione di Rovella sulla barriera. 7? Italia che alza ora il baricentro, si prova ad arrivare alla rete del vantaggio con il palleggio. 5? Sinistro di Cambiaghi in contropiede che manda sull’esterno della rete. 3? Conclusione di Pellegri che approfitta di una disattenzione difensiva, respinge il portiere. 1? Inizia la partita! 17.28 Cambiaso a destra e Parisi a sinistra saranno gli esterni a tutta fascia. 17.26 Entrano in campo i giocatori, inni nazionali in corso. 17.23 Tra poco ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Cambiaso mette sul secondo palo,non arriva all’impatto con il pallone. 11?che alza il ritmo di gioco, l’che può gestire più tranquillamente. 9?di. 7?che alza ora il baricentro, si prova ad arrivare alla rete del vantaggio con il palleggio. 5? Sinistro di Cambiaghi in contropiede chesull’esterno della rete. 3? Conclusione di Pellegri che approfitta di una disattenzione difensiva, respinge il portiere. 1? Inizia la partita! 17.28 Cambiaso a destra e Parisi a sinistra saranno gli esterni a tutta fascia. 17.26 Entrano in campo i giocatori, inni nazionali in corso. 17.23 Tra poco ...

