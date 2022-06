LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: vince Riley Pickrell, Leo Hayter tiene la maglia rosa (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia U23 2022 16.18 La nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.14 In classica generale resta primo senza problemi Leo Hayter. Secondo il francese Romain Grégoire con un ritardo di 5’44”. 16.12 Quarto il tedesco Felix Engelhardt (Tirol KTM Cycling Team) e quinto il belga Lennert Van Eetvelt (Lotto – Soudal). 16.11 Il corridore della Israel si è imposto davanti al norvegese Anders Foldager (Biesse – Carrera) e al francese Romain Grégoire (Groupama-FDJ). 16.09 TRIONFA IL CANADESE Riley Pickrell! 16.07 Ormai ci siamo: ultimo chilometro! 16.05 Prova a scappare vincent Van ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELU23 2022 16.18 La nostrascritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.14 In classica generale resta primo senza problemi Leo. Secondo il francese Romain Grégoire con un ritardo di 5’44”. 16.12 Quarto il tedesco Felix Engelhardt (Tirol KTM Cycling Team) e quinto il belga Lennert Van Eetvelt (Lotto – Soudal). 16.11 Il corridore della Israel si è imposto davanti al norvegese Anders Foldager (Biesse – Carrera) e al francese Romain Grégoire (Groupama-FDJ). 16.09 TRIONFA IL CANADESE! 16.07 Ormai ci siamo: ultimo chilometro! 16.05 Prova a scapparent Van ...

